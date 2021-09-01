Поиски пропавшего 59-летнего мужчины начались в Смоленске. Фото: ПСО «Сальвар».

31 августа около 15:00 59-летний Анатолий Аникин вышел из дома на улице Чапаева и не вернулся. До сих пор местонахождение мужчины неизвестно. Родственники пропавшего и добровольцы обьявили поиски.

По информации ПСО «Сальвар», мужчина ростом 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые короткие, глаза светло-зеленые. Последний раз был одет в тёмно-синий свитер, чёрную в крапинку футболку, тёмно-синие джинсы и чёрные берцы.

Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении пропавшего, просят сообщить по номерам:

8 (4812) 63-63-33, 8-919-044-50-88, 102.

Ранее «КП» писала, что мэр Смоленска Андрей Борисов назначил главу администрации Промышленного района. Районную администрацию возглавил бывший помощник депутата Госдумы Ольги Окуневой.