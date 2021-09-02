В Смоленске «Золотую звезду» на стеле в сквере Клименко обновили. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

1 сентября в сквере Клименко завершились работы на стеле «Город-герой Смоленск». На ней размещены награды Смоленска и звезда города-героя.

Рабочие обновили элементы конструкции арки и установили подсветку, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Ранее «КП» писала, что мэр Смоленска Андрей Борисов назначил главу администрации Промышленного района. Районную администрацию возглавил бывший помощник депутата Госдумы Ольги Окуневой.