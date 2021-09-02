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Общество2 сентября 2021 7:59

В Смоленске «Золотую Звезду» на стеле в сквере Клименко обновили

У арки в центре города появилась подсветка
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске «Золотую звезду» на стеле в сквере Клименко обновили. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

В Смоленске «Золотую звезду» на стеле в сквере Клименко обновили. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

1 сентября в сквере Клименко завершились работы на стеле «Город-герой Смоленск». На ней размещены награды Смоленска и звезда города-героя.

Рабочие обновили элементы конструкции арки и установили подсветку, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Ранее «КП» писала, что мэр Смоленска Андрей Борисов назначил главу администрации Промышленного района. Районную администрацию возглавил бывший помощник депутата Госдумы Ольги Окуневой.