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Происшествия2 сентября 2021 8:03

Автомобиль Peugeot въехал в ограждение на трассе М-1 в Вяземском районе

Два человека пострадали
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Автомобиль Peugeot въехал в ограждение на трассе М-1 в Вяземском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Автомобиль Peugeot въехал в ограждение на трассе М-1 в Вяземском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

ДТП произошло около 01:40 2 сентября в Вяземском районе. На 231 км трассы М-1 водитель автомобиля Peugeot не справился с управлением и въехал в отбойник.

На место происшествия прибыли автоцистерна и 6 спасателей. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, в аварии пострадали два человека. Им оказана первая медицинская помощь.

Ранее квартира на Ново-Ленинградской сгорела ранним утром в Смоленске. Причину возгорания предстоит выяснить специалистам.