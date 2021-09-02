Смолянин с огнестрельным ранением погиб в ДТП в Гагаринском районе. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

24 августа в районе деревни Ивашково произошло серьёзное ДТП. На 3-м километре трассы «Гагарин-Пышково-Акатово» автомобиль «ВАЗ-21053» съехал в кювет и перевернулся. Водителя госпитализировали в районную больницу, где он впоследствии скончался. При осмотре на теле обнаружили огнестрельные ранения.

Позже было установлено, что 47-летний погибший строил дом в деревне Ивашково. Сотрудники полиции опросили местных жителей и выяснили, что подозреваемым в убийстве может быть 37-летний мужчина, который в спешке покинул деревню. В его гараже правоохранители обнаружили и изъяли пневматическую винтовку. Подозреваемого объявили в федеральный розыск, а 27 августа задержали в Ставропольском крае в аэропорту «Минеральные Воды» при попытке покинуть страну.

– Полицейские установили, что погибший проявлял назойливое внимание к жене задержанного. В ночь на 24 августа он подошел к их дому и долго стоял под окнами. Это разозлило подозреваемого, он взял пневматическую винтовку, вышел на улицу и несколько раз выстрелил в сторону односельчанина. Тот сел в автомобиль и попытался уехать. Вероятно, за рулем он потерял сознание, и автомашина опрокинулась в кювет, – сообщили в пресс-службе УМВД по Смоленской области.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство», мужчина находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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