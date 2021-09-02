Смоленские предприятия приглашаются к участию во Всероссийском конкурсе. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Продолжается региональный этап конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности-2021», организованного Министерством труда и социальной защиты. Конкурс проводится ежегодно с 2000 года. Он нацелен на привлечение общественного внимания к важности решения социальных вопросов на уровне организаций, а также выявление лучших социальных проектов.

По традиции конкурс проводится в два этапа – на региональном и федеральном уровнях. В 2021 году отбор осуществляется по 15 номинациям, среди них – «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной и непроизводственной сферы», «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной и непроизводственной сферы», «За развитие социального партнерства в организациях производственной и непроизводственной сферы» и другие, рассказали в пресс-службе областной администрации.

Принять участие в конкурсе могут организации, предприятия и компании, зарегистрированные в Смоленской области вне зависимости от формы собственности и вида экономической деятельности. Заявки и пакет документов принимаются в департаменте по социальному развитию (Смоленск, ул. Багратиона, д. 23, телефон: (4812) 66-46-61; 29-28-52) до 10 сентября.

Подробную информацию о конкурсе можно узнать на официальном сайте Минтруда России.

Ранее «КП» писала, что около полумиллиона сеянцев различных деревьев высадят в сентябре на Смоленщине. Ключевое мероприятие пройдет 24 сентября на Соловьевой переправе в Кардымовском районе.