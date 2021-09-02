Нетрезвый смолянин застрял в поле на угнанном автомобиле Chevrolet Niva. Фото: Евгения ГУСЕВА

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Ярцевский» обратился местный житель с заявлением о пропаже автомобиля Chevrolet Niva. Ущерб составил 500 тысяч рублей.

На место выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции опросили заявителя и возможных свидетелей произошедшего.

– Со слов потерпевшего установлено, что транспортное средство было припарковано во дворе частного дома, а сам владелец находился в гараже, при этом ключи от машины остались в перчаточном ящике, – рассказали в пресс-службе УМВД по Смоленской области.

Всем ближайшим постам ГИБДД была передана ориентировка на розыск.

Полицейские обнаружили автомобиль в технически исправном состоянии в 130-ти километрах от места угона, в Монастырщинском районе. Транспортное средство застряло в поле, злоумышленник самостоятельно позвонил в полицию и попросил о помощи.

Подозреваемым оказался 41-летний житель Ярцева. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности по пяти статьям УК РФ. Мужчина пояснил, что угнал автомобиль в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее смолянин с огнестрельным ранением погиб в ДТП в Гагаринском районе. Мужчина потерял сознание и вылетел в кювет.