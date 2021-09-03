Смоленские родители подали 270 заявлений на получение детского туристического кешбэка. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Жители Смоленской области подали 270 заявлений на получение частичной компенсации за отдых детей в лагерях на территории региона. Об этом губернатору Алексею Островскому доложила его заместитель Вита Хомутова.

С 2021 года действует программа детского туристического кешбэка. Она подразумевает возмещение части стоимости путевки (до 20 тысяч рублей) в детские лагеря на территории Смоленской области. Получить компенсацию могут родители, которые приобрели путевки до 25 мая этого года.

На данный момент через портал «Госуслуги» поступило 270 заявлений, 188 из них уже рассмотрены. Стоит отметить, что приём заявлений продлится до 20 октября, но не ранее срока окончания отдыха ребенка. Кроме того, при оплате туристской услуги картой «МИР» после 25 мая родителям на карту вернутся 50% стоимости.

Вита Хомутова добавила, что в регионе ведётся работа по предоставлению компенсации родителям за самостоятельно купленные путёвки в загородные лагеря, расположенные на территории России. На эти цели из регионального бюджета выделили более 6 млн рублей. В настоящее время за компенсацией уже обратились 195 смолян, приём заявлений будет осуществляться до 30 сентября включительно.

Ранее «КП» писала, что около полумиллиона сеянцев различных деревьев высадят в сентябре на Смоленщине. Ключевое мероприятие пройдет 24 сентября на Соловьевой переправе в Кардымовском районе.