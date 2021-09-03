Около 16 тысяч юных смолян отдохнули в оздоровительных лагерях этим летом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как доложила губернатору Алексею Островскому его заместитель Вита Хомутова, летняя кампания охватила порядка 16 тысяч юных смолян. Ещё не менее 2,7 тысячи детей отдохнут в лагерях до конца 2021 года.

В регионе летом работали девять стационарных организаций отдыха детей, пять сезонных загородных оздоровительных лагерей и два круглогодичных. Помимо этого, отдых детей был организован в 188 лагерях дневного пребывания, двух палаточных лагерях и в социально-оздоровительном центре «Голоёвка». На организацию детского отдыха выделили более 238 миллионов рублей.

Что касается лагерей Краснодарского края, 632 ребёнка получили путевки в Анапу. Детям из малоимущих семей, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, не только предоставили бесплатные путевки, но и обеспечили бесплатный проезд, добавили в пресс-службе областной администрации.

Ранее «КП» писала, что смоленские родители подали 270 заявлений на получение детского туристического кешбэка. По программе можно вернуть до 20 тысяч рублей от стоимости путёвки в детский лагерь.