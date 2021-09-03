Авиабомбу и 36 артиллерийских снарядов нашли под Смоленском. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

2 сентября в деревне Ковши Смоленского района нашли авиабомбу SD-50. Заявка поступила специалистам «Пожарно-спасательного центра» от регионального УМВД. Взрывоопасная находка была изъята и обезврежена, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области.

Ещё 36 предметов времён Великой Отечественной войны обнаружили в Ярцевском районе. 36 артиллерийских снарядов 122 калибра нашли в деревне Постниково. Предметы были уничтожены установленным порядком.

Ранее «КП» писала, что около полумиллиона сеянцев различных деревьев высадят в сентябре на Смоленщине. Ключевое мероприятие пройдет 24 сентября на Соловьевой переправе в Кардымовском районе.