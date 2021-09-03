Ливни и сильный ветер ожидаются в Смоленской области 3 сентября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пятницу, 3 сентября, в Смоленской области будет пасмурно. На территории региона пройдут дожди, утром в отдельных районах слабый туман. ГУ МЧС по Смоленской области предупреждает об усилении ветра, порывы будут достигать 13-18 м/с. Жителям региона рекомендуют убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, избегать слабо укрепленных конструкций, обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Без крайней необходимости не стоит использовать автотранспорт. В поездках нужно строго соблюдать правила дорожного движения.

Температура по области: +11°С...+16°С.

В Смоленске: +12°С...+14°С.

По информации смоленского ЦГМС, атмосферное давление будет падать.

Ранее «КП» писала, что ряд нарушений выявили в лагерях Анапы, где заболели смоленские дети. Должностные лица будут привлечены к административной ответственности.