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Общество3 сентября 2021 8:56

Ливни и сильный ветер ожидаются в Смоленской области 3 сентября

Жители региона получили штормовое предупреждение
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Ливни и сильный ветер ожидаются в Смоленской области 3 сентября.

Ливни и сильный ветер ожидаются в Смоленской области 3 сентября.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пятницу, 3 сентября, в Смоленской области будет пасмурно. На территории региона пройдут дожди, утром в отдельных районах слабый туман. ГУ МЧС по Смоленской области предупреждает об усилении ветра, порывы будут достигать 13-18 м/с. Жителям региона рекомендуют убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, избегать слабо укрепленных конструкций, обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Без крайней необходимости не стоит использовать автотранспорт. В поездках нужно строго соблюдать правила дорожного движения.

Температура по области: +11°С...+16°С.

В Смоленске: +12°С...+14°С.

По информации смоленского ЦГМС, атмосферное давление будет падать.

Ранее «КП» писала, что ряд нарушений выявили в лагерях Анапы, где заболели смоленские дети. Должностные лица будут привлечены к административной ответственности.