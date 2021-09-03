Ряд нарушений выявили в лагерях Анапы, где заболели смоленские дети. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, летом 2021 года путевки в Анапу получили 632 ребёнка. Отдых в Краснодарском крае закончился для юных смолян повышенной температурой и вагоном-лазаретом. У прибывших домой детей обнаружили РНК коронавирусной и энтеровирусной инфекций.

По поручению губернатора Алексея Островского в Анапу была направлена межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли сотрудники департаментов по социальному развитию и здравоохранению, а также врачи-педиатры. Специалисты из Смоленска находились в лагере «Счастливое детство» до конца последней смены, круглосуточно следили за состоянием детей, оказывали необходимую помощь и были на постоянной связи с родителями. Кроме того, сотрудники профильных департаментов и врачи сопровождали ребят на обратном пути.

В настоящее время надзорными органами, в том числе Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю проводятся соответствующие проверки данного лагеря. Об этом доложила Алексею Островскому его заместитель Вита Хомутова. По их результатам в работе организации выявлены нарушения в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. В связи с этим ответственные должностные лица будут привлечены к административной ответственности.

Вице-губернатор также добавила, что на данный момент в Смоленск вернулись 627 детей. Ещё пятеро ребят приедут домой уже 3 сентября.

Ранее «КП» писала, что около 16 тысяч юных смолян отдохнули в оздоровительных лагерях этим летом. В администрации Смоленской области подвели итоги детской летней оздоровительной кампании.