Территорию вокруг детской поликлиники №4 благоустроили в Смоленске. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

В поликлиническом отделении №4 ОГБУЗ «Детская клиническая больница» в микрорайоне Южный благоустроили прилегающую территорию, рассказали в профильном департаменте.

Возле медучреждения установили крытую колясочную, а в самой больнице провели косметический ремонт. Помимо этого, в педиатрический кабинет организации закупили новую мебель.

Ранее «КП» писала, что ряд нарушений выявили в лагерях Анапы, где заболели смоленские дети. Должностные лица будут привлечены к административной ответственности.