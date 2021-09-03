Медучреждения Смоленской области начали подготовку к отопительному сезону. Фото: департамент здравоохранения по Смоленской области.

1 сентября техническая служба ОГБУЗ «Смоленский кожно-венерологический диспансер» получила «Акт проверки готовности к отопительному сезону 2021-2022 годов». В департаменте здравоохранения по Смоленской области рассказали, что медучреждение полностью готово к осенне-зимнему периоду, в организации своевременно провели необходимые работы. Это позволит сотрудникам в холодное время года работать и принимать пациентов в комфортных условиях.

О готовности к предстоящему отопительному сезону отчиталась и ОГБУЗ «Угранская центральная районная больница». Здесь была произведена проверка приборов учета тепловой энергии, обучен персонал, ответственный за и тепловое хозяйство и т.д.

Ранее «КП» писала, что территорию вокруг детской поликлиники №4 благоустроили в Смоленске. В больнице также провели косметический ремонт и закупили новую мебель.