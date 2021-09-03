Частный жилой дом сгорел ночью в Сычевке. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Сегодня в полночь в городе Сычевка произошел пожар в частном жилом доме на улице Новой, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области. Хозяин дома проснулся, когда помещение полностью заполнилось дымом. Мужчине удалось проползти к выходу и выбраться на улицу.

Соседи, живущие напротив, увидели полыхающую крышу и вызвали пожарных. На место происшествия выехали две автоцистерны и 5 спасателей. Огонь быстро распространился по всему строению. Пожар удалось потушить, никто не пострадал. Что стало причиной возгорания ещё предстоит выяснить, одна из возможных – электротехническая.

Ранее «КП» писала, что авиабомбу и 36 артиллерийских снарядов нашли под Смоленском. Находки были уничтожены установленным порядком.