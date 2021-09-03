В Смоленске движение транспорта по улице Верхне-Профинтерновской перекроют на месяц. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

Движение транспорта по улице Верхне-Профинтерновской ограничат из-за ремонта улично-дорожной сети, сообщили в городской администрации.

Работы будут проходить с 5 сентября по 5 октября. В эти дни будет перекрыт участок от Витебского шоссе до улицы Ударников.

Ранее «КП» писала, что более 40 межквартальных проездов отремонтируют в Смоленске в 2021 году. В следующем – работы планируют провести на 50 участках.