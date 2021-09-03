Более 40 межквартальных проездов отремонтируют в Смоленске в 2021 году. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

В Смоленске продолжается ремонт внутриквартальных проездов. В пресс-службе городской администрации сообщили, что некоторые организации недобросовестно выполняют работу на объектах, которые выиграли в результате конкурсных процедур, а также избегают заседаний штаба по контролю ремонта проездов. В отношении таких подрядчиков будут приняты жёсткие меры, вплоть до включения в реестр недобросовестных поставщиков услуг.

Особое внимание в 2021 году уделили ремонту проездов, ведущих к школам. Подрядчики должны были сдать объекты к 1 сентября. На данный момент ремонт почти завершён на 10 проездах к школам из 11. Работы на проезде к школе №12 ещё ведутся, но обозначенные в контракте сроки не нарушены.

В общей сложности в Смоленске полностью отремонтировали 15 проездов, на 20-ти работы ещё ведутся, ещё 6 ждут своей очереди. Ремонт должны завершить к 15 октября.

В администрации города обсудили все недочеты, с которыми пришлось столкнуться в этом году, чтобы избежать их в будущем. На 2022 год запланирован ремонт более 50-ти межквартальных проездов. Подробности обсуждения можно почитать здесь.

Ранее «КП» писала, что медучреждения Смоленской области начали подготовку к отопительному сезону. Две организации отчитались о готовности к осенне-зимнему периоду.