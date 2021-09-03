Автомобиль Toyota RAV4 вылетел в кювет в поселке Серебрянка в Смоленске. Фото: паблик «Подслушано в Смоленске» в соцсетях.

ДТП произошло около 14:40 3 сентября, рассказали смоляне в соцсетях. Toyota RAV4 вылетела в кювет в районе дома 84Б в посёлке Серебрянка.

По информации очевидцев, водитель Volvo «подрезал» иномарку, в результате чего автомобиль слетел с дороги. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. В аварии, по словам смолян, никто не пострадал.

Ранее частный жилой дом сгорел ночью в Сычевке. Одной из возможных причин возгорания специалисты называют неисправность электротехники.