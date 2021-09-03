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Общество3 сентября 2021 17:13

Работы по прочистке ливнёвок ведутся в Смоленске

Дождевая вода приносит мусор с осушаемой территории, из-за чего эффективность отвода влаги значительно снижается
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Работы по прочистке ливнёвок ведутся в Смоленске. Фото: пресс-служба города Смоленска.

Работы по прочистке ливнёвок ведутся в Смоленске. Фото: пресс-служба города Смоленска.

Очистку колодцев и промывку коллекторов системы ливневой канализации проводят сотрудники МБУ «СпецАвто». При работе особое внимание уделяется стокам на оживлённых участках автодорог, перекрёстках и тротуарах, в том числе в низинах города, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Дождевая вода, стекая по каналам ливнёвки, приносит с осушаемой территории листья, ветки, камни и другой мусор. Таким образом, в труднодоступных местах образуются мусорные пробки, которые значительно снижают эффективность отвода влаги.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске движение транспорта по улице Верхне-Профинтерновской перекроют на месяц. На время выполнения ремонтных работ.