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Спорт4 сентября 2021 8:17

Смолянка Елена Горлова завоевала бронзовую медаль на Паралимпийских играх

Легкоатлетка отличилась в метании клаба
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Легкоатлетка отличилась в метании клаба. Фото: Елена Горлова.

Легкоатлетка отличилась в метании клаба. Фото: Елена Горлова.

Смолянка Елена Горлова получила бронзу на Паралимпийских играх в Токио. Спортсменка метнула снаряд на 24 метра 8 сантиметров.

Напомним, с 24 августа по 5 сентября в Токио проходят Паралимпийские игры. В играх сражаются спортсмены с ограниченными физическими возможностями. Принимает участие и смоленская легкоатлетка Елена Горлова.

Елена Горлова является бронзовым призером чемпионата мира, а также двукратной победительницей международных соревнований.

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