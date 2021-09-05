Ночью с 5 на 6 сентября в Смоленске и области ожидаются заморозки. Фото: "КП" Архив

По информации Смоленского ЦГМC - филиала ФГБУ "Центральное УГМС", ночью и утром с 05 по 06 сентября 2021 года местами на территории Смоленской области ожидаются заморозки 0...-2 градуса.

Что касается погоды сегодня днём, на территории региона будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем на большей части территории пройдут небольшие кратковременные дожди, рассказали в пресс-службе МЧС России по Смоленской области.

Ветер подует северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха по области: ночью 0°C…+5°C, утром местами заморозки до -2°C, днем +8°C…+13°C. В Смоленске: ночью 0°C…+2°C, днем +10°C…+12°C. Атмосферное давление 737 мм рт. столба, будет расти.

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