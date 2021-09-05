Главврач смоленского кожно-венерологического диспансера ушел из жизни в возрасте 66 лет. Фото: официальный сайт ОГБУЗ «Смоленский кожно-венерологический диспансер».

Главный врач ОГБУЗ «Смоленский кожно-венерологический диспансер» Владимир Евстафьев ушёл из жизни в возрасте 66 лет. Об этом стало известно в субботу, 4 сентября. По информации источника «КП», доктор умер от коронавирусной инфекции.

Владимир Викторович Евстафьев родился в Смоленске в 1955 году. В 1987 окончил Смоленский государственный университет (бывш. СГМИ), работал заведующим стационарным отделением Смоленского областного кожно-венерологического диспансера. Позже занял должность главного врача учреждения. Награждён медалью «За трудовое отличие», являлся главным дерматовенерологом Смоленской области. Присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

«КП-Смоленск» приносит искренние соболезнования родным и близким Владимира Викторовича.

Ранее смолянка Елена Горлова завоевала бронзовую медаль на Паралимпийских играх.