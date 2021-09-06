Смоленские дизайнеры представили проект преобразования Шеинова бастиона. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Проект музеефикации Шеинова бастиона разработали ученики международной школы «Дизархист». Территория может стать аналогом московского «Зарядья».

Шейнов бастион, или «Малый вал» – это земляное укрепление, сооруженное в ходе войны на месте разрушенной Грановитой башни и части крепостной стены. Бастион находится недалеко от здания кинотеатра «Октябрь», парка пионеров и музея «Русская старина» в Смоленске. Дизайнеры предложили построить на территории сооружения музей.

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

По задумке авторов, музей "врезается" в рельеф, что позволит минимизировать внешние изменения среды и сделать их менее заметными, рассказали в пресс-службе городской администрации. Внутри могут размещать экспонаты, связанные с историей города, сувенирные лавки и точки общественного питания.

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Ранее ученики школы «Дизархист» разработали концепции благоустройства Смоленской крепостной стены. В частности, дизайнеры предложили проект выставочного центра «Атриум», на месте которого находился литовский вал.

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