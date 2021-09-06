Приют для животных «Верность» просит помощи у смолян. Фото: группа смоленского приюта «Верность» ВКонтакте.

Смоленский приют «Верность» нуждается в финансовой и другой помощи. Собак, птиц и прочих животных становится все больше, а у приюта заканчивается еда.

Например, недавно директор организации спас раненого аиста. После осмотра ветеринара птица присоединилась к живущим на данный момент на территории другим аистам.

Большинство животных в приюте – хищники, которые питаются мясом и рыбой. Организация обращается за помощью к неравнодушным смолянам. Помочь приюту можно как деньгами, так и едой для птиц (куриные шеи, свежая рыба). Реквизиты и подробную информацию можно найти в группе «Верности» ВКонтакте и на сайте организации.

Ранее «КП» писала, что смоленские дизайнеры представили проект преобразования Шеинова бастиона. На территории вала предложили построить музей.