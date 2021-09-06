В Смоленске сотрудники поликлиники №8 организовали доставку лекарств для пациентов с ВЗН. Фото: департамент здравоохранения по Смоленской области.

Как сообщили в профильном департаменте, в поликлинике №8 организована адресная доставка лекарств для пациентов с ВЗН (злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилия и другие заболевания). Раз в месяц сотрудники больницы доставляют препараты домой людям, прикрепленным к учреждению.

– Мы рады сотрудничеству со Смоленским областным медицинским центром, который заранее собирает все лекарства, а нашим сотрудникам остается лишь забрать их и доставить пациентам, – отмечают в учреждении.

Лекарство перевозят с соблюдением всех необходимых условий транспортировки, добавили в департаменте.

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