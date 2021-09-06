В Смоленске светофор в Промышленном районе отключат на два дня. Фото: Смоленскавтодор в соцсетях.

По информации Смоленскавтодора, светофоры отключат 6 и 7 сентября на пересечении улиц Соболева и 2-й Верхний Волок.

На оживленном перекрёстке с 10:00 до 17:00 будут проходить ремонтные работы. Автомобилистам стоит быть особенно внимательными и осторожными на этом участке дороги.

Ранее «КП» писала, что смоленские дизайнеры представили проект преобразования Шеинова бастиона. На территории вала предложили построить музей.