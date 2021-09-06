130 новых случаев коронавируса выявлено в Смоленской области на 6 сентября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки коронавирусом заразились 130 смолян. Общее число заболевших в регионе составляет 46 325.

Выздоровели и выписались 41 566 человек с начала пандемии, рассказали в региональном Оперштабе. Жертвами COVID-19 стали 1 542 жителя региона, из них 8 – скончались за последние сутки.

Сутки ранее по медицинским наблюдением находились 4 139 жителей региона, из них 3 261 – в режиме самоизоляции, 878 – в стационаре.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске сотрудники поликлиники №8 организовали доставку лекарств для пациентов с ВЗН. Людям, прикрепленным к учреждению, больше не нужно стоять в очереди, чтобы получить нужные препараты.