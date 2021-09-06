В Смоленске зелёную зону на улице Октябрьской революции приводят в порядок. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

На улице Октябрьской революции началась уборка зелёной зоны. Главную пешеходную артерию города приводят в порядок сотрудники «Зеленстроя». На территории работают сразу несколько бригад, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Здесь проводят комплекс разных работ: пока одни выполняют покос травы, другие выгребают скошенную зелень для ее дальнейшей отправки на полигон, а также собирают мусор на пешеходной дорожке.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске светофор в Промышленном районе отключат на два дня. Причиной станут ремонтные работы.