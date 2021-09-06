СК проверит информацию об отказе в «коронавирусных» выплатах медработникам «Сафоновской ЦРБ». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что сотрудники Сафоновской ЦРБ не получают социальные выплаты, которые должны выплачиваться медицинским и иным работникам медучреждений, оказывающим медпомощь в диагностике и лечении COVID-19.

По информации пресс-службы СУ СК России по Смоленской области, по данному факту организована доследственная проверка. Будут установлены все обстоятельства произошедшего, а действиям ответственных должностных лиц будет дана правовая оценка.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске сотрудники поликлиники №8 организовали доставку лекарств для пациентов с ВЗН. Людям, прикрепленным к учреждению, больше не нужно стоять в очереди, чтобы получить нужные препараты.