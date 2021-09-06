Зелёную зону на проспекте Строителей в Смоленске сделают рекреационной. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Последнее время в социальных сетях активно обсуждается тема возможной застройки территории на пересечении улицы Рыленкова и проспекта Строителей. Летом 2020 года рассматривался вариант размещения здесь фермерского рынка.

По информации пресс-службы областной администрации, глава региона Алексей Островский отказался от этой идеи, поскольку в его адрес поступало множество обращений от горожан, в первую очередь, жителей микрорайона Киселевка. Смоляне были категорически против строительства рынка или любого другого объекта на этом месте.

На данный момент территория на пересечении улицы Рыленкова и проспекта Строителей в соответствии с проектом планировки выведена за границы проектирования. То есть никакое строительство на ней не предусмотрено. За территорией будет закреплён статус рекреационной зоны.

– Обращаясь ко всем смолянам, в первую очередь, жителям микрорайона Киселевка, проживающим в близлежащих домах, хочу еще раз повторить, что региональная и городская власть ни в коем случае не отказываются от своего намерения сохранить эту зеленую зону в ваших интересах. Гарантирую, что эта территория останется местом отдыха и не превратится в объект коммерческого строительства, – добавил Алексей Островский.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске зелёную зону на улице Октябрьской революции приводят в порядок. На территории работают сразу несколько бригад «Зеленстроя».