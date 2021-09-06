Итоги ежегодного конкурса среди сельских учителей подвели в Смоленской области. Фото: страница губернатора Смоленской области Алексея Островского в соцсетях.

В Смоленской области подвели итоги ежегодного конкурса среди сельских учителей на соискание премии имени Народного учителя СССР Василия Федоровича Алешина. Об этом рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

Уроженец Ершичского района Василий Федорович Алешин посвятил свою жизнь воспитанию и обучению детей из сел и деревень региона. На протяжении 40 лет - с 1959 по 1999 год - он был директором Шумячской средней школы. Основой учебно-воспитательного процесса Василий Федорович считал трудовое обучение – многие годы возглавляемая им школа являлась базовой площадкой регионального и федерального уровней по этому направлению педагогической деятельности.

Фото: страница губернатора Смоленской области Алексея Островского в соцсетях.

В сельских школах, как правило, классы не такие большие по численности, как в городе. Работа педагога здесь требует больше ответственности и внимания к каждому ученику, отметил глава региона. Поэтому труд сельского учителя нуждается в дополнительном поощрении и мотивации.

В 2021 году первое место в ежегодном конкурсе заняла Светлана Вячеславовна Кухаренкова, учитель начальных классов Ленинской основной школы (Хиславичский район). На втором месте – Галина Викторовна Жуброва, учитель физкультуры Касплянской школы (Смоленский район). Третье место у Ольги Анатольевны Ивановой, учителя биологии и химии Пржевальской школы (Демидовский район).

– Дорогие педагоги, поздравляю вас с заслуженной победой! Так держать! Низкий вам поклон за ваш труд! – написал Алексей Островский.

Ранее «КП» писала, что зелёную зону на проспекте Строителей в Смоленске сделают рекреационной. Территория выведена за границы проектирования, строительство на ней не планируется.