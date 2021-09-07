Минометную мину и 4 артиллерийских снаряда нашли под Смоленском. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, в деревне Глотовка Угранского района обнаружили предмет времён ВОВ. Минометную мину калибра 50 мм. уничтожили установленным порядком.

В деревне Щекино Угранского района были найдены 4 артиллерийских снаряда 76 калибра. Они также были обезврежены специалистами «Пожарно-спасательного центра».

Ранее «КП» писала, что укладку плитки на улице Маяковского в Смоленске завершили на 65%. После ремонта улица станет пешеходной.