Укладку плитки на улице Маяковского в Смоленске завершили на 65%. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

В 2021 году на улице Маяковского в Смоленске за счет средств областного бюджета проводится капитальный ремонт дорожного полотна. По контракту работы должны быть окончены к 15 октября, однако строители обещают завершить их ко Дню города. На данный момент укладка плитки завершена уже на 65%, сообщили в пресс-службе городской администрации. Ее используют в двух цветовых вариантах: бордовую и оливковую. После ремонта улица станет пешеходной.

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Такие работы ведутся и на ряде других улиц. Например, на проезжей части от площади Ленина до улицы Дзержинского также появится тротуарная плитка. К настоящему времени в центре города завершили капитальный ремонт на улицах Пржевальского, Коненкова, Кирилла и Мефодия, Карла Маркса и на площади Ленина.

Ранее «КП» писала, что зелёную зону на проспекте Строителей в Смоленске сделают рекреационной. Территория выведена за границы проектирования, строительство на ней не планируется.