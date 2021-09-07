Частная баня сгорела ночью в Рославльском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Сообщение о возгорании в деревне Козловка поступило пожарным в 01:09 7 сентября. На место происшествия оперативно выехали две автоцистерны и 5 человек личного состава, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области.

По прибытии информация подтвердилась – на улице Мира загорелась частная баня. Спасателям удалось потушить огонь. По предварительной информации, в пожаре никто не пострадал. Причину возгорания предстоит выяснить специалистам.

Ранее минометную мину и 4 артиллерийских снаряда нашли под Смоленском. Взрывоопасные находки обезврежены.