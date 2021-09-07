В Смоленске 21-летняя девушка умерла из-за выброса угарного газа в съемной квартире. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В январе 2021 года 52-летний смолянин сдавал квартиру в Ленинском районе двум девушкам. В мае в доме отключили горячую воду. Мужчина решил самостоятельно подключить водонагреватель в ванной комнате, зная об отсутствии тяги в вентиляционных каналах, отсутствии обслуживания, ремонта и технического диагностирования оборудования.

26 мая из-за неправильной установки водонагревателя произошёл выброс угарного газа. 21-летняя девушка отравилась и умерла на месте происшествия.

По информации пресс-службы СУ СК России по Смоленской области, расследование по уголовному делу в отношении мужчины завершено. Он обвиняется совершении преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

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