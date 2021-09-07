Незаконно установленные объекты на озере Ключевое в Смоленске демонтируют. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Сотрудники управления имущественных, земельных и жилищных отношений администрации Смоленска выявили неправомерно установленные объекты на земельном участке возле озера Ключевое.

На берегу расположены 3 металлических киоска, 11 навесов, мангалы и скамейки. Владельцам объектов необходимо демонтировать (перенести) их в установленный срок, в противном случае необходимые работы произведут сотрудники администрации города.

– Составлены акты о выявлении неправомерно установленных объектов. Собственникам (владельцам) необходимо демонтировать (перенести) объекты до 10.09.2021, – сообщили в пресс-службе администрации Смоленска.

Ранее «КП» писала, что конкурс арт-объектов пройдёт в Смоленске. Проект-победитель будет реализован с помощью городской администрации, а его автор получит денежный приз.