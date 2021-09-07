Дожди и похолодание ожидаются в Смоленской области 7 сентября. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Во вторник, 7 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность и заморозки. По информации Смоленского ЦГМC - филиала ФГБУ "Центральное УГМС", днём в регионе пройдёт небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура по области: +12ºС...+17ºС.

В Смоленске: +15ºС...+17ºС.

Атмосферное давление существенно меняться не будет.

Ранее «КП» писала, что незаконно установленные объекты на озере Ключевое в Смоленске демонтируют. Владельцам необходимо убрать киоски, навесы, мангалы и скамейки до 10 сентября.