Дожди и похолодание ожидаются в Смоленской области 7 сентября.
Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Во вторник, 7 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность и заморозки. По информации Смоленского ЦГМC - филиала ФГБУ "Центральное УГМС", днём в регионе пройдёт небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура по области: +12ºС...+17ºС.
В Смоленске: +15ºС...+17ºС.
Атмосферное давление существенно меняться не будет.
Ранее «КП» писала, что незаконно установленные объекты на озере Ключевое в Смоленске демонтируют. Владельцам необходимо убрать киоски, навесы, мангалы и скамейки до 10 сентября.