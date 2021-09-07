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Общество7 сентября 2021 9:26

Дожди и похолодание ожидаются в Смоленской области 7 сентября

Ночью и утром столбики термометров упадут до -2 С
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Дожди и похолодание ожидаются в Смоленской области 7 сентября.

Дожди и похолодание ожидаются в Смоленской области 7 сентября.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Во вторник, 7 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность и заморозки. По информации Смоленского ЦГМC - филиала ФГБУ "Центральное УГМС", днём в регионе пройдёт небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура по области: +12ºС...+17ºС.

В Смоленске: +15ºС...+17ºС.

Атмосферное давление существенно меняться не будет.

Ранее «КП» писала, что незаконно установленные объекты на озере Ключевое в Смоленске демонтируют. Владельцам необходимо убрать киоски, навесы, мангалы и скамейки до 10 сентября.