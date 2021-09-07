Новую мебель закупили в смоленский госпиталь для ветеранов войн. Фото: департамент здравоохранения по Смоленской области.

В ОГБУЗ «Смоленский областной клинический госпиталь для ветеранов войн» закупили новую мебель. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

В медучреждение были приобретены трехсекционные кресла для актового зала на 78 посадочных мест. Средства на эти цели были выделены из Резервного фонда администрации Смоленской области.

Ранее «КП» писала, что капитальный ремонт системы водоснабжения завершился в поликлинике №2 в Смоленске. На работы выделили 1,1 млн рублей.