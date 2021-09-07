Горячую воду вернут жителям 5 улиц Смоленска. Фото: смоленский филиал ПАО «Квадра».

В районе улицы Шевченко и в микрорайоне Киселевка завершился ремонт теплосетей, сообщили в смоленском филиале ПАО «Квадра». Работы были полностью окончены 6 сентября.

В ближайшее время горячее водоснабжение восстановится по следующим адресам:

– ул. Шевченко, 61-77б (нечет), 87, 91-97 (нечет);

– ул. Попова, 17а, 19, 21, 44-68а (чет), 74-104 (чет);

– ул. Рыленкова, 15-35 (нечет), 43, 45, 49, 51, 53, 55;

– ул. Петра Алексеева, 2/37-20, 22-26 (чет);

– пр-т Строителей, 1/42-19 (нечет).

После запуска теплосети подключением домов к системе водоснабжения занимаются специалисты МУП «Смоленсктеплосеть» и управляющих компаний. Срок подачи воды можно уточнить непосредственно у производителя ресурса или в своем домоуправлении.

Ранее «КП» писала, что капитальный ремонт системы водоснабжения завершился в поликлинике №2 в Смоленске. На работы выделили 1,1 млн рублей.