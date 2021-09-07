133 новых случая коронавируса выявлено в Смоленской области на 7 сентября. Фото: Олег УКЛАДОВ

За последние сутки коронавирусом заразились 133 человека, сообщили в департаменте здравоохранения по Смоленской области. Общее число заболевших в регионе составляет 46 458.

Выздоровели и выписались 41 681 человек с начала пандемии. Не справились с болезнью 1 549 жителей области, из них 7 – умерли за прошедшие сутки.

С подтвержденным диагнозом в стационаре лежат 534 человека. С подозрением на COVID-19 госпитализированы 385. 3 308 смолян находятся на самоизоляции.

По информации регионального Оперштаба, в Смоленскую область поступило более 373 тысяч комплектов вакцины. Полностью завершили вакцинацию более 240 535 человек.

Ранее «КП» писала, что новую мебель закупили в смоленский госпиталь для ветеранов войн. Средства были выделены из бюджета областной администрации.