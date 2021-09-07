Клубы золотого возраста заработают в 13 районах Смоленской области. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Клубы золотого возраста предназначены для общения и культурного досуга ветеранов и пожилых людей. В течение ноября-декабря 2021 года они начнут работу в Велижском, Духовщинском, Глинковском, Дорогобужском, Кардымовском, Новодугинском, Краснинском, Починковском, Сычевском, Угранском, Хиславичском и Ярцевском районах, а также городе Десногорске. Об этом рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

Совместно с районными Советами ветеранов были подобраны подходящие площадки, во многих из них ремонт уже подходит к концу. В ноябре распахнет свои двери Клуб золотого возраста в Новодугинском районе – он станет 14-м по счету на территории области. Далее поэтапно откроются оставшиеся 12 Клубов.

– Ключевой момент – нашим бабушкам и дедушкам должно быть комфортно в этих стенах не только с точки зрения тепла и уюта, но и, в первую очередь, с точки зрения наполнения мероприятий – Клубов по интересам, кружков художественной самодеятельности, встреч со школьниками, организации чаепитий и иных активностей, – добавил глава региона.

В 2020 году подобные центры уже появились в Вяземском, Гагаринском, Демидовском, Духовщинском, Ельнинском, Ершичском, Монастырщинском, Рославльском, Руднянском, Сафоновском, Темкинском, Холм-Жирковском и Шумячском районах. Они становятся все более востребованными среди представителей «серебряного возраста» и являются своеобразными центрами притяжения для пенсионеров.

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