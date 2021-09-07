Сотрудник смоленского медуниверситета останется под стражей по делу о коррупции. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ассистент кафедры «Гистология, цитология и эмбриология» СГМУ обвиняется в одном эпизоде и подозревается в двух эпизодах получения взятки в сумме более 100 тысяч рублей. По решению Промышленного районного суда города Смоленска срок содержания мужчины под стражей был продлен на 2 месяца, до 26 октября 2021 года.

Принимая решение, суд первой инстанции пришёл к выводу, что обвиняемый, оставаясь на свободе, может скрыться от следствия, оказать давление на свидетелей или другим образом воспрепятствовать производству по делу.

Адвокат ассистента подала аппеляцию, в которой просила изменить решение суда и избрать в отношении ее подзащитного более мягкую меру пресечения, в виде домашнего ареста либо залога в размере 1 миллиона рублей.

– Суд апелляционной инстанции постановлением от 6 сентября 2021 года не нашел оснований для отмены или изменения решения Промышленного районного суда г. Смоленска по доводам апелляционной жалобы, а также для применения иной меры пресечения в отношении обвиняемого, – сообщили в пресс-службе Смоленского областного суда.

Ранее «КП» писала, что клубы золотого возраста заработают в 13 районах Смоленской области. Центры для пожилых людей откроют свои двери в ноябре-декабре 2021 года.