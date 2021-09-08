Премьера снятого в Смоленске сериала «Золотой папа» состоится 11 сентября. Фото: паблик «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

Премьера четырехсерийной комедии «Золотой папа» состоится в субботу, 11 сентября, на телеканале «Россия-1», сообщают смоленские СМИ.

Съемки сериала проходили осенью 2020 года в Гнездове. В комедии играют Федор Добронравов, Роман Мадянов, Анна Ардова и другие известные актеры.

Картина повествует о семье Золотаревых. Супруги Фёдор и Мария выдают единственную дочь Лизу замуж за английского лорда. Это вызывает гнев её бывшего жениха Дуванова. Кроме того, отец Лизы никак не может смириться с выбором дочери. Из-за всех волнений у Федора обостряются отношения с женой, и дело идёт к разводу.

Ранее «КП» писала, что Клубы золотого возраста заработают в 13 районах Смоленской области. Центры для пожилых людей откроют свои двери в ноябре-декабре 2021 года.