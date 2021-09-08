В Смоленске ремонт дорог проводят по новой технологии. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

На улицы города впервые вышел ресайклер, рассказали в пресс-службе городской администрации. Это специализированная дорожная техника, которая предназначена для вторичной переработки слоев асфальта. С помощью машины подготавливают дорожное основание под будущее покрытие методом регенерации.

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Главным достоинством ресайклинга является то, что материал старого асфальта не увозится, а остаётся на месте, проходя специализированную обработку. Старое дорожное покрытие, смешанное с цементом и пластификатором, становится надежным основанием под новый асфальт.

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