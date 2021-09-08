137 новых случаев коронавируса выявлено в Смоленской области на 8 сентября. Фото: Олег ЗОЛОТО

По информации профильного департамента, за прошедшие сутки 137 человек получили «ковид-положительный» статус. Всего в регионе 46 595 заболевших.

Успешно справились с болезнью 41 810 человек. Погибли от осложнений 1 558 смолян, 9 – за последние сутки.

С подтвержденным диагнозом в стационарах лежат 550 человек. С подозрением на COVID-19 госпитализированы 375. В режиме самоизоляции находятся 3 273 жителя региона.

Ранее «КП» писала, что более 157 тысяч доз вакцины от гриппа поступило в Смоленскую область. В областной администрации обсудили старт прививочной кампании.