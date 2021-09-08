Смолянин не смог получить повышение из-за налоговой задолженности. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Желание получить повышение по должности мотивировало жителя региона к выплате долга по налогам. Смолянин имел задолженность в размере более 45 тысяч рублей.

Судебный пристав направил постановление о возбуждении исполнительного производства и установил добровольный срок для исполнения требований. Однако после уведомления должник не выплатил необходимую сумму. Мужчина уклонялся от исполнения обязательств, не отвечал на телефонные звонки, по месту регистрации длительное время не проживал.

В связи с этим должнику запретили выезд за пределы страны и взыскали деньги с его банковских счетов. Кроме того, судебными приставами было установлено место трудоустройства мужчины, куда направили копию исполнительного документа с целью удержания долга с зарплаты.

Вскоре у нарушителя появилась возможность повышения, однако наличие долгов помешало ему продвинуться на вышестоящую должность.

По информации пресс-службы УФССП России по Смоленской области, мужчина незамедлительно оплатил задолженность в полном объёме. Постановление об удержании с зарплаты отозвано, а должник назначен на желаемую должность.

Ранее «КП» писала, что сотрудник смоленского медуниверситета останется под стражей по делу о коррупции. Адвокат просила избрать в отношении ее подзащитного более мягкую меру наказания.