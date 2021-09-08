Более 296 тысяч смоленских пенсионеров получат единовременную выплату. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей производится в сентябре 2021 года без подачи соответствующего заявления, рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях. Способ ее доставки – тот, который пенсионер самостоятельно выбрал для получения пенсии. Данную выплату получат более 296 тысяч человек, в том числе, более 7,4 тысяч получателей двух пенсий, одна из которых выплачивается Пенсионным фондом, а другая – силовым ведомством.

2 сентября кредитными организациями, через которые жители региона получают пенсию, единовременная выплата была зачислена на расчетные счета 209 620 смолян. Тем, кто получает пенсии на дом (86 тысяч человек), доставка выплаты будет осуществлена в период с 3 по 16 сентября.

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