Квартира на улице Кловской сгорела ранним утром в Смоленске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Пожар произошёл утром в четверг, 9 сентября. На улице Кловская загорелась квартира. Вызов поступил спасателям около 05:11, на место происшествия выехали автолестница, две автоцистерны и 7 человек личного состава.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, в пожаре есть пострадавший, предположительно, хозяин квартиры. Причину возгорания предстоит выяснить специалистам.

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