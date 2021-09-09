В Смоленской области следствие ищет свидетелей смертельного ДТП с Nissan X-Trail. Фото: паблик «Ярцево» ВКонтакте.

Напомним, авария произошла 1 августа в районе дома №3 по улице 1-я Литейная в Ярцеве.

45-летний водитель Nissan X-Trail на большой скорости въехал в автомобиль Ford, за рулем которого находился 52-летний мужчина. В результате столкновения Nissan вылетел в кювет и перевернулся. Выбраться из салона автомобиля водителю помогли спасатели, прибывшие на место происшествия.

По информации пресс-службы УМВД по Смоленской области, мужчину доставили в Ярцевскую ЦРБ, где он впоследствии скончался.

Следствие ищет свидетелей ДТП. Всех очевидцев просят оказать содействие и сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 8 (4812) 77-46-13, 8-919-048-80-11 (отделение по расследованию дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями следственного управления УМВД России по Смоленской области).

Ранее «КП» писала, что разрешённую скорость движения транспорта по улице Дзержинского в Смоленске снизят до 40 км/ч. В администрации города обсудили вопросы безопасности на дорогах.