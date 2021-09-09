Партию немаркированных сигарет стоимостью более 2 миллионов долларов задержали под Смоленском. Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Смоленской области.

Сотрудники пограничного УФСБ России по Смоленской области остановили девять грузовых автомобилей при попытке въезда на территорию Российской Федерации. Водители ехали в обход установленных маршрутов.

В грузовиках находилось свыше 9 тысяч коробок с сигаретами без акцизных марок ориентировочной стоимостью более 2 млн долларов, сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Смоленской области.

В сопроводительных документах в качестве пункта назначения был указан Афганистан, хотя, по словам водителей большегрузов, сигареты должны были доставить в Московскую область.

Нарушители привлечены к административной ответственности, транспортные средства и груз переданы в таможню для дальнейшего разбирательства.

Ранее почти 4 тонны нелегальных томатов уничтожили под Смоленском. Перевозчик привлечён к административной ответственности.