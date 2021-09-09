11 предметов времён Великой Отечественной войны нашли под Смоленском. Фото: СОГБУ «Пожарно-спасательный центр».

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, минометную мину 82 калибра нашли в недалеко от базы отдыха «Партизан» и 4 минометных мины 50 калибра в деревне Буяново Ярцевского района. Предметы обезврежены специалистами «Пожарно-спасательного центра».

Кроме того, артиллерийские снаряды 105 калибра изъяли в деревне Прилепово Починковского района. В Духовщинском районе нашли артиллерийский снаряд 152 калибра, на улице Верхняя Дубровенка в Смоленске – 3 артиллерийских снаряда калибра 50 мм. Взрывоопасные находки уничтожены установленным порядком.

Ранее «КП» писала, что партию немаркированных сигарет стоимостью более 2 миллионов долларов задержали под Смоленском. Контрабандисты пытались перевезти через границу 9 тысяч коробок с табачной продукцией.